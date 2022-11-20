BİZİM Çocuklar, İskoçya maçından sonra Çekya karşısında da oldukça ciddi bir oyun ortaya koydu.
Özellikle Lüksemburg beraberliği ve Faroe Adaları yenilgisi sonrası takımın öz güveninde büyük bir düşüş bekliyordum.
Ancak bu iki hazırlık maçı gösterdi ki Kuntz dersine iyi çalışmış. Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder iki maçtır takımı sırtlayan isimler oldu. Enes Ünal da La Liga'daki performansını bu maça taşıyarak golle buluştu.
Enes'in bu golle öz güvenini artıracağını ve gelecek maçlarda daha rahat hareket edeceğine inanıyorum.
Milli takımımızda gerçekten çok geniş bir havuz var. Bu kadronun sağlıklı bir oyun sistemine kavuştuktan sonra çok tehlikeli olabileceğini biliyorum. Bu iki galibiyet, Avrupa'da 'çetin ceviz' olarak gösterilen takımları mağlup etmek, A Milli Takım için psikolojik açıdan üstünlüğü ele almasına yardımcı olacak. İki karşılaşmayı izledikten sonra "Keşke Katar'da olsaydık" demeye başladık bile...
Keşke Katar’da biz de olsaydık
BİZİM Çocuklar, İskoçya maçından sonra Çekya karşısında da oldukça ciddi bir oyun ortaya koydu.
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