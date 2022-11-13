DÜNYA Kupası arasından önce Fenerbahçe'nin böyle bir mağlubiyet almasını kendi adıma beklemiyordum. Bazı durumlarda alınan mağlubiyetlerin hayırlı olacağına inananlardanım. Bu yenilginin de Fenerbahçe'nin faydasına olacağına inanıyorum. Ben de dahil Fenerbahçe taraftarı, spor yazarları, güle oynaya şampiyon olacağna inanmaya başlamıştık. Dolayısıyla işlerin bu kadar kolay olmayacağı oyunculara hatırlatılmış oldu.
Dün gece sadece sağ kanadın kullanılması, orta sahada Crespo'nun yokluğunun çok hissedilmesi, Pedro'nun atılmasa dahi oyunda olmaması ve Serdar'ın yaptığı bireysel hatalar mağlubiyetin başlıca sebepleriydi.
Jesus'un maç sonunda söylediği, 'Çok fazla yorulduk, sakatlıklar bizi olumsuz etkiledi.
Bu ara da bize son derece iyi gelecek' şeklindeki sözleri son derece doğru tespitlerdi.
Bence de Fenerbahçe'ye ara iyi gelecek. Bunu bir iş kazası olarak görüyorum.
Dünya Kupası sonrası bence başarılı takım geri gelecektir.
Bu yenilgi F.Bahçe'nin faydasına
Ara sonrası başarılı bir F.Bahçe olur
Kadıköy’de iş kazası
DÜNYA Kupası arasından önce Fenerbahçe'nin böyle bir mağlubiyet almasını kendi adıma beklemiyordum. Bazı durumlarda alınan mağlubiyetlerin hayırlı olacağına inananlardanım. Bu yenilginin de Fenerbahçe'nin faydasına olacağına inanıyorum. Ben de dahil Fenerbahçe taraftarı, spor yazarları, güle oynaya şampiyon olacağna inanmaya başlamıştık. Dolayısıyla işlerin bu kadar kolay olmayacağı oyunculara hatırlatılmış oldu.
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