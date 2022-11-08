DİNAMO Kiev maçının ardından eksiklerden dolayı Jorge Jesus sadece 3 oyuncu rotasyonu ile takımını sahaya sürmek zorunda kaldı. Fenerbahçe baskılı ve efor gerektiren bir oyun oynadığı için de ilk devrede eski maçlara nazaran daha etkisiz bir oyun ortaya koydu. Crespo'nun, Szalai'nin, Ferdi'nin yorgunlukları yüzlerinden okunacak vaziyetteydi.
Bütün bunlara bir de Batshuayi'nin oyundan atılması eklenince acaba büyü bozulacak mı, Fenerbahçe takılacak mı düşüncesi akıllara geldi.
Açıkçası Batshuayi'nin atılması takımı kendine getirdi.
Oyuncular bir kat daha mücadele etmeye başladılar ve golü buldular. Gecenin en olumlu tarafı Fenerbahçe 10 kişi kalmış olmasına rağmen asla oyunundan taviz vermedi. 10 kişiyiz maçı ne olursa olsun düşüncesine kesinlikle kapılmadı.
Yine atak yaptı, pine pozisyon aradı, Sivas'a da doğru dürüst pozisyon vermedi. Yani Jesus'un felsefesi yine işledi ve kazanan yine Jesus oldu. Bazen çok iyi oynayarak kazanamazsın.
İnanarak ve mücadele ederek kazanırsın. Fenerbahçe dün gece bunu başardı.
Batshuayi atıldı Fener kendine geldi
Her zaman iyi oynayarak kazanılmaz
Fener geri adım atmıyor
DİNAMO Kiev maçının ardından eksiklerden dolayı Jorge Jesus sadece 3 oyuncu rotasyonu ile takımını sahaya sürmek zorunda kaldı. Fenerbahçe baskılı ve efor gerektiren bir oyun oynadığı için de ilk devrede eski maçlara nazaran daha etkisiz bir oyun ortaya koydu. Crespo'nun, Szalai'nin, Ferdi'nin yorgunlukları yüzlerinden okunacak vaziyetteydi.
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