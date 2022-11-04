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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 04 Kasım 2022, Cuma

Fenerbahçe makine gibi

DÜN gece grubun son maçında Fenerbahçe yine her zamanki gibi taraftarını mutlu edecek bir oyun ve skorla üzerine düşeni yaptı. Jorge Jesus öyle bir takım yarattı ki kim oynarsa oynasın sonuç değişmiyor.
Bu cümleyi çok sık kuruyoruz belki ama sonuç bu. Dün gece de orta sahanın göbeğinde Crespo ve Arao ikilisi muhteşem oynadılar. Serdar ve Szalai'ye bakıyorsunuz neredeyse sıfıra yakın bir hatayla maçı tamamladılar. Ferdi deseniz sessiz sedasız her maçta ne görev verilirse yapıyor.
Açıkçası kötü oynadığı bir maçı da hatırlamıyorum.
Gerçekten övgünün büyüğünü hak ediyor. Tek tek yazmak uzun sürer, kadrodaki tüm oyuncular şans aldıklarında en iyisini yapıyorlar. Ama biri benim için çok özel, o da tabii ki Arda Güler.
Topu her ayağına aldığında hata yapmasın diye dua ediyorum. Ki o da yapmıyor zaten. Attığı goldeki vuruş tekniği harikaydı.
Arao'ya da asisti yaparak oyununu taçlandırdı. Dün geceki sonuçların ardından da UEFA'da son 6'ya kalarak istediğini aldı, fazladan bir tur oynamaktan da kurtuldu.

Fener'de kim oynamış fark etmiyor

Fazladan bir tura gerek kalmadı

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