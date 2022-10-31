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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 31 Ekim 2022, Pazartesi

Önemli olan 3 puandı

HAFTA arasında Avrupa Ligi'nde Rennes'e karşı unutulmaz bir maç oynayan Fenerbahçe'nin dün akşam için asıl hedefi maçı kazanmaktı.
Oyunun başından itibaren görmeye alışık olduğumuz oyunu daraltan, rakibin kalesine gelmesine izin vermeyen bir Fenerbahçe izledik. Ön bölgede İrfan ve Batshuayi, orta sahada da Arao-Zajc ikilisi ilk 45 dakikanın en başarılı isimleriydi.

İNANILMAZ HATA
Oyun 2-0'a geldikten sonra bireysel bir hata İstanbulspor'u umutlandırdı. Ama sonrasında Batshuayi'nin kafa golü yine Fenerbahçe'yi rahatlattı. Belki de bu sezon ilk defa Fenerbahçe'nin göbekten yediği golle skor 3-2'ye geldi. Sonrasında tecrübeli ayaklar farkı açtı.
Açıkçası Fenerbahçe'nin yoğun maç temposundan dolayı dün akşam tempoyu çok fazla yükseltmediğine şahit olduk. Ki bu son derece doğal. Buna rağmen maçta 5 gol buldular. Sarı-lacivertlilerde yeni hedef UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirmek olacak ve bunu başarabilirler...

İrfan'dan enfes bir gol geldi

Fenerbahçe kendini fazla yormadı

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Önemli olan 3 puandı
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