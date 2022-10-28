Fener asla pes etmez!

DÜN geceki maçı tek kelimeyle özetlemek gerekirse inanılmazdı...

Maçın ilk 45 dakikası Fenerbahçe adına inanılmaz derecede kötüydü. Ne olduğunu anlamadan kalemizde iki gol gördük.

Bir golleri ufak bir ofsaytla iptal edildi, sonrasında 3. golü yedik.

Bence sebebi şuydu... O her zaman yaptığımız, ön baskı ve takım savunmasını orta sahaya çıkarma taktiğini rakipler çok kolay çözdü. Türkiye'de bu baskıya dayanmak çok zor.

Ama Avrupalı takımlar, baskıda ufacık bir aksama olunca size cezayı kesiyorlar.

Özellikle kendi sol taraflarından defansımızın arkasına çok rahat sarktılar ve kolay pozisyonlara girdiler ve golleri buldular.

Devrenin sonlarında gelen gol, moralimizi yeniden yerine getirdi. İkinci yarı ise Fenerbahçe olumlu anlamda muhteşem bir maç oynadı.

Oyunu rakip sahaya yığdı.

Baskıyı çok doğru yaptı.

Ve Altay'ın kalesine rakibin gelmesini engelledi.

Açıkçası, kabus gibi başlayan bir maçta şunu gördük ki, rakip kim olursa olsun Fenerbahçe asla pes etmiyor ve yenilgiyi kabul etmiyor. Bu sonuçla da 3-0'dan skoru 3-3'e getirerek unutulmaz bir sonuca imza attı.



Fenerbahçe ilk yarı çok kötü oynadı.



İkinci yarı baskıyı doğru yaptı.