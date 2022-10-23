Vav TV İzle
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 23 Ekim 2022, Pazar

Fenerbahçe’den altın vuruş

HAFTANIN maçında açıkçası iki taraf da beklentileri karşılayamadı.
Fenerbahçe maç boyunca daha çok isteyen daha çok arayan taraf olmasına rağmen ligin en iyi savunma yapan takımı olan Başakşehir'i geçmek için çok bekledi. İlk devre baskı anlamında alıştığımız mücadele yoktu. Bunun sebebi Başakşehir'in zaman zaman Okaka'ya uzun oynayıp F.Bahçe baskısından kurtulmasıydı.
Zaman zaman da usta ayaklarıyla topu koruyup fauller alarak fazla top kaybetmemeleri.
Böyle olunca ya duran bir topa ya ceza sahası dışından atılacak bir şuta kaldı. O şutu da Fenerbahçe 84 dakika boyunca bekledi ve Diego Rossi'nin ayağından buldu. 60. dakikadan sonra maça tamamen hakim olan bir Fenerbahçe izledik. Başakşehir'in 2. yarıda sadece uzatma dakikalarında bir şutu vardı. Son bölümdeki oyun çok doğru ve çok iyiydi. Başakşehir'e adeta nefes aldırmadan tek kaleye dönen bir oyun izledik. Jesus'un değişikliği de maçın kazanılmasında önemli rol oynadı. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puana imza atmış oldu.

İlk yarı oyun kilitlendi
F.Bahçe 2. yarı hak etti

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fenerbahçe’den altın vuruş
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA