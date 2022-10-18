GALATASARAY'IN kaybettiği, Trabzonspor ile Beşiktaş'ın derbide berabere kaldığı bir haftada Fenerbahçe son derece önemli bir maça çıktı. Üst üste gelen lig ve Avrupa maçlarının ardından yorgun bir takım haline gelen Fenerbahçe için Ankaragücü deplasmanı en azından kağıt üzerinde zor geçecekti. Fakat maçın hemen 3. dakikasında Batshuayi'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, moral üstünlüğünü de ele geçirince işler kendisi için kolay oldu. İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleci Gökhan'ın büyük hatası sonrasında fark ikiye çıkınca Fenerbahçe galibiyete henüz ilk yarıda iyice yaklaşmış oldu. Fizik olarak diri olan Ankaragücü Fenerbahçe'yi zaman zaman hataya zorlasa da kontrol hep Fenerbahçe'de kaldı. Fener'in kaliteli ama yorgun ayakları önceki maçlara göre biraz fazla pas hatası yaptı. Fakat ikinci yarıda Pedro ve Ferdi ile yüzde yüz golleri kaçıran yine Fenerbahçe oldu.
Uzatmada gelen Rossi'nin golü ise sadece skoru belirledi.
Böyle zorlu periyotları kayıpsız geçmek çok önemliydi. Fenerbahçe bunu başardı. Başakşehir maçı öncesi de moral depoladı.
Fener ilk yarıda işi bitirdi
Zorlu periyot kayıpsız geçildi
Yorgun ama kaliteli...
GALATASARAY'IN kaybettiği, Trabzonspor ile Beşiktaş'ın derbide berabere kaldığı bir haftada Fenerbahçe son derece önemli bir maça çıktı. Üst üste gelen lig ve Avrupa maçlarının ardından yorgun bir takım haline gelen Fenerbahçe için Ankaragücü deplasmanı en azından kağıt üzerinde zor geçecekti. Fakat maçın hemen 3. dakikasında Batshuayi'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, moral üstünlüğünü de ele geçirince işler kendisi için kolay oldu. İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleci Gökhan'ın büyük hatası sonrasında fark ikiye çıkınca Fenerbahçe galibiyete henüz ilk yarıda iyice yaklaşmış oldu. Fizik olarak diri olan Ankaragücü Fenerbahçe'yi zaman zaman hataya zorlasa da kontrol hep Fenerbahçe'de kaldı. Fener'in kaliteli ama yorgun ayakları önceki maçlara göre biraz fazla pas hatası yaptı. Fakat ikinci yarıda Pedro ve Ferdi ile yüzde yüz golleri kaçıran yine Fenerbahçe oldu.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Arda Güler resital verdi 14 Ekim 2022, Cuma LARNACA deplasmanından Fenerbahçe 3 puanla dönerek grubunda ilk ikiyi garantiledi. Genel olarak oyun da tatmin...
- Fenerbahçe nefes nefese 10 Ekim 2022, Pazartesi DÜN geceki maçı yorumlamaya skordan başlayayım. Fenerbahçe'nin 5 gol atması beklenebilir. Ama 4 gol yemesini kesinlikle...
- Maça gidesim geldi! 07 Ekim 2022, Cuma DÜN akşam AEK Larnaca karşısında yine harika bir Jorge Jesus oyunu izledik. Maçın başlamasıyla birlikte rakibin...
- Tamamen hayal kırıklığı 03 Ekim 2022, Pazartesi DÜN geceki derbi, tek kelime ile hayal kırıklığıyla sona erdi. İki taraf da beklentilerin çok uzağında oyun sergilediler....
- Güle güle Kuntz 26 Eylül 2022, Pazartesi KUNTZ'UN geldiği günden beri A Milli Takımımız'a ne katkı sağladığı zaten tartışılıyordu. Zayıf rakiplere karşı...