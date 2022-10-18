Yorgun ama kaliteli...

GALATASARAY'IN kaybettiği, Trabzonspor ile Beşiktaş'ın derbide berabere kaldığı bir haftada Fenerbahçe son derece önemli bir maça çıktı. Üst üste gelen lig ve Avrupa maçlarının ardından yorgun bir takım haline gelen Fenerbahçe için Ankaragücü deplasmanı en azından kağıt üzerinde zor geçecekti. Fakat maçın hemen 3. dakikasında Batshuayi'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, moral üstünlüğünü de ele geçirince işler kendisi için kolay oldu. İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleci Gökhan'ın büyük hatası sonrasında fark ikiye çıkınca Fenerbahçe galibiyete henüz ilk yarıda iyice yaklaşmış oldu. Fizik olarak diri olan Ankaragücü Fenerbahçe'yi zaman zaman hataya zorlasa da kontrol hep Fenerbahçe'de kaldı. Fener'in kaliteli ama yorgun ayakları önceki maçlara göre biraz fazla pas hatası yaptı. Fakat ikinci yarıda Pedro ve Ferdi ile yüzde yüz golleri kaçıran yine Fenerbahçe oldu.

Uzatmada gelen Rossi'nin golü ise sadece skoru belirledi.

Böyle zorlu periyotları kayıpsız geçmek çok önemliydi. Fenerbahçe bunu başardı. Başakşehir maçı öncesi de moral depoladı.



Fener ilk yarıda işi bitirdi



Zorlu periyot kayıpsız geçildi