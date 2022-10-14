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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 14 Ekim 2022, Cuma

Arda Güler resital verdi

LARNACA deplasmanından Fenerbahçe 3 puanla dönerek grubunda ilk ikiyi garantiledi. Genel olarak oyun da tatmin ediciydi. Ama itiraf etmeliyim ki Arda'yı ilk 11'de görünce takımı bir tarafa bırakıp onu izledim. İlk 45 dakika bittiğinde maçın istatistiklerine göz gezdirdim. Ve Arda'nın sahanın en başarılı oyuncusu olduğunu gördüm. Sahanın Serdar'dan sonra, ki stoper olduğu için normaldir, en çok topla buluşan oyuncusu Arda'ydı. Ve yüzde 95 pas isabetiyle oynadı. 16 ikili mücadeleye girip yarısını kazanmış. Fenerbahçe'nin en çok ikili mücadeleye giren oyuncusu olmuş. Rakipten de 3 top kapmış. Yani işin savunma tarafında da Jesus'un istediklerini yavaş yavaş yerine getiren bir Arda izledik. Bu durum bence gecenin en sevindirici tarafı. Son maçta çok ağır eleştiriler alan Altay'ın bu maçta da penaltı yaptırması onun adına talihsizlikti.
Kendisini eleştirmek için fırsat bekleyenler maalesef yine malzeme buldu. Altay konusunda şunu söyleyebilirim.
Çok genç yaşında Fenerbahçe kalesini devraldı, bu takımın kaptanı oldu. Ve kesinlikle çok iyi bir kaleci. Geçen sezon oynadığı maçları kimse unutmasın.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Arda Güler resital verdi
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