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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 10 Ekim 2022, Pazartesi

Fenerbahçe nefes nefese

DÜN geceki maçı yorumlamaya skordan başlayayım. Fenerbahçe'nin 5 gol atması beklenebilir.
Ama 4 gol yemesini kesinlikle beklemiyordum. İlk haftadaki Ümraniyespor maçı hariç evinde rakiplerini kalesine dahi yaklaştırmayan Fenerbahçe'nin Karagümrük'ten 3 gol yemesi şaşırtıcıydı. Ama sebebi basitti.
Her zaman yaptığı ideal presi yapamayınca rakip üzerine daha rahat geldi. Pirlo ön bölgede Diagne'nin yerine Borini'yi tercih etti. Bu tercih Karagümrük açısından sahaya çok olumlu yansıdı. Haraketli Borini Fener savunmasına çok zor anlar yaşattı.
Oyunun balansının bozulmasının sebebi perşembe akşamı AEK karşısında olağanüstü bir performans sergileyen İsmail ve Crespo'nun fizik olarak yorgun olmalarıydı. O maçta hiç oynamayan Pedro ve İrfan son derece etkisiz oynadı.
Bu durumda skora yansıdı.
Açıkçası Jesus'un stored de zaman zaman rotasyona gitmesi şart. Dün akşamki Szalai uzun zamandır görmediğimiz kadar kötüydü. Uçatma Batshuayi'nin golü tüm olumsuzlukları unutturdu ama Fenerbsahçe dün geceden ders almalı.

Szalai en kötü maçını oynadı
Batshuayi her şeyi unutturdu

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