DÜN akşam AEK Larnaca karşısında yine harika bir Jorge Jesus oyunu izledik.
Maçın başlamasıyla birlikte rakibin üzerine kabus gibi çöken topu kazandığında da çok çabuk rakip kaleyi inan ve pozisyonlar üreten Fenerbahçe vardı. Bizim oynadığımız dönemlerde oyuncuların performansı yıldızlara göre değerlendirilirdi. Dün akşamki Fenerbahçe'de 3 yıldızın altında alacak oyuncu yoktu. Ama bazıları 5 yıldızlık oynadı. İsmail ve Crespo, müthiş bir maç oynadılar.
Resmen takımı birer kişi fazla oynatıyorlar.
Boştaki her topu kazanıyorlar. Her ikili mücadeleden galip ayrıldılar.
Ve kaptıkları toplarla atakları başlatan isemler oluyorlar. Emre Mor da oyunda kaldığı süre boyunca en çok alkış alan isimlerden biriydi.
Direkten dönen topunda rakibinden sıyrılışı tek kelimeyle mühişti.
Örnekleri çoğaltabiliriz..
Ama yine aynı şeyi söylemek zorunda kalacağız. İsimler değişse de Fenerbahçe'nin oyunu değişmiyor. Bunu sağlayan da tabii ki Jorge Jesus... Son olarak şunu söyleyeyim. İkinci yarının ilk 20 dakikasında öylesine müthiş bir Fenerbahçe izledik ki evden kalkıp maça gidesim geldi.
3 yıldızın altında oyuncu yok
Müthiş bir 20 dakika
Maça gidesim geldi!
DÜN akşam AEK Larnaca karşısında yine harika bir Jorge Jesus oyunu izledik.
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