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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 26 Eylül 2022, Pazartesi

Güle güle Kuntz

KUNTZ'UN geldiği günden beri A Milli Takımımız'a ne katkı sağladığı zaten tartışılıyordu.
Zayıf rakiplere karşı oynadığımız oyun, kadro tercihi, oyuna müdahaleleri beklentilerin uzağındaydı.
Ama son iki maçta kendi adıma şunu söyleyebilirim ki milli takımımız'ın Kuntz ile bir geleceği yok. Tamam son iki maç çok fazla önem arzetmiyordu.
Gruptan çıkmamız garanti gibiydi. Faroe Adaları'nda hava ve saha şartları son derece kötüydü.
Ama bu bir milli maçtı.
Ben uzun zamandır sahada bu kadar ne yaptığını bilmeyen, bu kadar dağınık, bu kadar isteksiz bir takım görmedim.
Ne sahada bir liderimiz vardı, ne de saha kenarında... Dolayısıyla fazla uzutmadan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden önce yeni bir isimle yola devam etmek en doğrusu olacaktır.
Oyuncuların, bireysel performansına girmiyorum bile... İyi oynayan yoktu, ama şunu unutmamak lazım takımlar liderlerine göre hareket eder.

Bu kadar kötü bir milli takım izlemedim
Takımlar liderlerine göre hareket eder

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Güle güle Kuntz
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