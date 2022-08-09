Ne varsa eskilerde var!

ÖNCE Ümraniyespor'un hakkını teslim edelim.

Süper Lig'deki ilk maçlarında ne tribünlerdeki binlerce Fenerbahçe taraftarından ne Fenerbahçe'nin isminden ne de kadrosundan hiç etkilenmeden baştan sona müthiş bir maç oynadılar. Galibiyeti uzatmada kaçırdılar.

Dönelim Jesus'a... Öyle bir orta saha ile maça başladı bütün yük tek başına Arao'nun omuzlarına bindi.

Böyle olunca da Ümraniyespor elini kolunu sallaya sallaya Fenerbahçe kalesine geldi. İlk devrede skorun 2-1'e gelmesi Fenerbahçe adına gecenin en büyük şansıydı.

Jesus'un yapması gereken ortada hiç gözükmeyen Joshua King'i çıkarıp orta sahaya defansif bir orta saha daha almasıydı. Ama o gitti sarı kartı var diye Arao'yu çıkardı. Ve İsmail'i aldı. Oyunun kurgusunu hiç değiştirmedi.

İkinci yarının başında Fenerbahçe 3. golü bulup maça koparabilecek pozisyonları yakaladı. 65"ten sonra kalesinde 2 gol görmesi Jorge Jesus'un sahanın en iyi oyuncuları Emre ve Valencia'yı oyundan çıkarması sezonun ilk haftasında endişe verici sinyallerdi. Gelen oyuncuların bir ikisi hariç geçen sezon ki oyunculardan farkı ne sorusu kısa zamanda sorgulanmaya başlayacaklardır. Kaldı ki beraberlik golünü de geçen sezon beğenmediğimiz Berisha attı.



Jesus'un tercihleri çok ama çok tartışılır

Yenilerin eskilerden ne farkı var!