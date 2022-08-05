Fener turu cebine koydu

ÖNCE skordan başlayalım. Fenerbahçe dün akşamki skorla turu cebine koydu.

Zaten hepimizin eklediği de ilk maçta Fenerbahçe'nin işi bitirmesiydi. Oyuncular da üzerine düşeni yaptı ve büyük bir mucize olmazsa tur artık Fenerbahçe'nin. Gelelim oyuna.



Geçen seneye göre fenerbahçe'nin oyununda belirgin bazı değişiklikler var. Birçok takım gibi oyunu geriden kurmak istiyorlar. Ama bu konuda çok ısrarcı değiller. Arao'nun iki stoperin arasına girmesiyle defansın ortasındaki üç oyuncu da müthiş uzun paslar atacak yetenekteler.



Stoperler baskıyı yenmeyi biliyor

Dolayısıyla baskıya maruz kaldıkları zaman tek topla baskıdan kurtulup öndeki oyuncuyu pozisyona sokabiliyorlar. Önde oynayan iki kanat oyuncusunun Lincoln ve Emre'nin yaptığı gibi içeriye sokup o bölgeyi beklere bırakıyorlar. Öndeki oyuncular da sürekli stoperle beklerin arasına koşular yapıyor. Bunlar ilerleşen haftalarda daha etkili olacak.



Lincoln maçın yıldızıydı

Bireysel olarak Emre'nin ve Lincoln'ün çok ön plana çıktığı bir maç oldu . Jesus, geçen maçta oyuna soktuktan sonra Emre'yi dışarı almıştı ama bu maçta ilk 11'de başlatarak bunun o maça özel bir durum olduğunu gösterdi.