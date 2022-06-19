ALİ Koç göreve başladığından beri ilk defa Fenerbahçe'nin sezon öncesinde bütün dinamikleriyle yeni sezona hazır olduğunu söyleyebilirim.
Takım zaten sezonu çok iyi tamamladı İSMAİL Kartal'ın göreve gelmesinin ardından oyun olarak da puan olarak da bütün camiayı tatmin ederek sezonu tamamladılar. Camianın beklentilerine karşılık verdiler.
TRANSFER döneminin başı olmasına rağmen takviyeler başladı.
LİNCOLN transferinin önemli olduğunu ve sezonun flaş transferi olabileceğini düşünüyorum.
SON derece iyi bir sol ayağı var. Futbol tabiriyle oldukça yumuşak ayaklara sahip. Asist katkısı çok fazla. Ve takıma gol olarak da büyük katkı verebilir.
Taraftarın sevgilisi olmaya aday bir isim geldi.
FORMDA BİR BRUMA!
KEZA Bruma da sol önde oldukça iyi işler yapacaktır.
Formda bir Bruma'nın neler yapabildiğini daha önceki Türkiye macerasından biliyoruz. Tabi ki daha takviyeler olacak.
Özellikle santrfor bölgesine yapılacak transfer bütün taraftarların merak ettiği konu.
Şöyle bir oyuncu beklentim var.
VALENCİA gibi oyuna katkı veren dripling yapıp adam eksiltebilen arkadaşlarıyla pas alış verişi çok üst düzeyde olan ve Serdar Dursun'un gol şansına ve becerisine sahip bir forvet bu bölgedeki problemi giderir.
TAKIMIN daha kuvvetleneceğine şüphem yok. Ama daha önemlisi o takımı şampiyon yapacak olan teknik direktördür.
BİR takımda hocanın ne kadar fark yapabileceğini İsmail Kartal örneğinde gördük. Bu yüzden yönetim son derece doğru bir isimle anlaştı. Ve bir dünya markasını takımın başına getirdi. Jesus şampiyon bir teknik direktör, yarışmacı bir teknik direktör.
Ve oyun anlayışı olarak da Fenerbahçe taraftarının beklentilerini fazlasıyla karşılayacak bir sisteme sahip.
ZATEN böylesine tecrübeli bir teknik adamın kariyerini tartışacak da değiliz.
YANİ takım iyi teknik direktör iyi. Taraftar hazır.
Bu üçlü bir araya geldiğinde de Fenerbahçe otomatik olarak şampiyonluğun en büyük adayı haline gelir.
KOMBİNE İÇİN SABAHLAYAN BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI
TARAFTAR demişken 12 numaranın ne kadar önemli olduğunu ve takımı pozitif olarak ne kadar etkilediğini ligin final döneminde gördük.
"BURASI Kadıköy Buradan çıkış yok" sloganı sadece takımın başarısı için değil. Tribünlerin de rakip üzerinde yarattığı büyük baskıda çok büyük önemi var. Ve Fenerbahçe taraftarı görevini yerine getirmeye şimdiden hazır. Bu kadar kısa sürede kombinelerin tükenmesi taraftarların kombine için geceden kuyruğa girmesi bu durumun da en çarpıcı ispatı.
Takım iyi... Hoca iyi... Taraftar hazır...
ALİ Koç göreve başladığından beri ilk defa Fenerbahçe'nin sezon öncesinde bütün dinamikleriyle yeni sezona hazır olduğunu söyleyebilirim.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Tüm sinyaller olumlu 15 Haziran 2022, Çarşamba ULUSLAR C Ligi'ndeki 4 maçımızı geride bıraktık. Oyuncularımız 4 maçı da kazanarak üzerlerine düşeni yerine getirdiler....
- Kazanmaya devam 12 Haziran 2022, Pazar GRUPTAKİ rakibimiz gibi görünen ama asla Milli Takımımızla kıyaslanmayacak Lüksemburg'a karşı maça çok iyi başladık....
- Doğukan’ın gecesi 08 Haziran 2022, Çarşamba DÜN geceki maça çok iyi başladık. Daha doğrusu Doğukan Sinik çok iyi başladı. Maçın ilk bölümünde iki gol attı...
- Oyun disiplini alkışı hak etti 05 Haziran 2022, Pazar UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları'na karşı oynadığımız maçı yorumlamak bile ağrıma gidiyor. Çünkü bizim...
- Kıran kırana şampiyonluk 27 Mayıs 2022, Cuma FİNALE Sivasspor daha iyi başladı. Topa daha çok sahip olup kendi sol taraflarından Gradel ve Uğur ikilisi ile...