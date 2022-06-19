Takım iyi... Hoca iyi... Taraftar hazır...

ALİ Koç göreve başladığından beri ilk defa Fenerbahçe'nin sezon öncesinde bütün dinamikleriyle yeni sezona hazır olduğunu söyleyebilirim.

Takım zaten sezonu çok iyi tamamladı İSMAİL Kartal'ın göreve gelmesinin ardından oyun olarak da puan olarak da bütün camiayı tatmin ederek sezonu tamamladılar. Camianın beklentilerine karşılık verdiler.

TRANSFER döneminin başı olmasına rağmen takviyeler başladı.

LİNCOLN transferinin önemli olduğunu ve sezonun flaş transferi olabileceğini düşünüyorum.

SON derece iyi bir sol ayağı var. Futbol tabiriyle oldukça yumuşak ayaklara sahip. Asist katkısı çok fazla. Ve takıma gol olarak da büyük katkı verebilir.

Taraftarın sevgilisi olmaya aday bir isim geldi.







FORMDA BİR BRUMA!

KEZA Bruma da sol önde oldukça iyi işler yapacaktır.

Formda bir Bruma'nın neler yapabildiğini daha önceki Türkiye macerasından biliyoruz. Tabi ki daha takviyeler olacak.

Özellikle santrfor bölgesine yapılacak transfer bütün taraftarların merak ettiği konu.

Şöyle bir oyuncu beklentim var.

VALENCİA gibi oyuna katkı veren dripling yapıp adam eksiltebilen arkadaşlarıyla pas alış verişi çok üst düzeyde olan ve Serdar Dursun'un gol şansına ve becerisine sahip bir forvet bu bölgedeki problemi giderir.

TAKIMIN daha kuvvetleneceğine şüphem yok. Ama daha önemlisi o takımı şampiyon yapacak olan teknik direktördür.

BİR takımda hocanın ne kadar fark yapabileceğini İsmail Kartal örneğinde gördük. Bu yüzden yönetim son derece doğru bir isimle anlaştı. Ve bir dünya markasını takımın başına getirdi. Jesus şampiyon bir teknik direktör, yarışmacı bir teknik direktör.

Ve oyun anlayışı olarak da Fenerbahçe taraftarının beklentilerini fazlasıyla karşılayacak bir sisteme sahip.

ZATEN böylesine tecrübeli bir teknik adamın kariyerini tartışacak da değiliz.

YANİ takım iyi teknik direktör iyi. Taraftar hazır.

Bu üçlü bir araya geldiğinde de Fenerbahçe otomatik olarak şampiyonluğun en büyük adayı haline gelir.







KOMBİNE İÇİN SABAHLAYAN BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI

TARAFTAR demişken 12 numaranın ne kadar önemli olduğunu ve takımı pozitif olarak ne kadar etkilediğini ligin final döneminde gördük.

"BURASI Kadıköy Buradan çıkış yok" sloganı sadece takımın başarısı için değil. Tribünlerin de rakip üzerinde yarattığı büyük baskıda çok büyük önemi var. Ve Fenerbahçe taraftarı görevini yerine getirmeye şimdiden hazır. Bu kadar kısa sürede kombinelerin tükenmesi taraftarların kombine için geceden kuyruğa girmesi bu durumun da en çarpıcı ispatı.