DÜN geceki maça çok iyi başladık. Daha doğrusu Doğukan Sinik çok iyi başladı. Maçın ilk bölümünde iki gol attı ve mücadeleyi bitirdi.
İlk golünde kişisel becerisi, dar alandaki meziyetleri görülmeye değerdi. İkinci golünde de sol kenar oyuncusu olmasına rağmen içeriye doğru stoperlerin arasına harika bir koşu yaptı. Kaleciyi de yatırıp kendisinin ve takımımızın ikinci golünü kaydetti. Görünen o ki Doğukan daha ciddi sınavlarda da Milli Takımımız için önemli bir kazanç olacak. Sol kanatta Ferdi ile Doğukan'ın uyumu son derece iyiydi.
Ataklarımızın çoğu da bu kanattan geldi. Sağ tarafı fazla kullanamadık. Belki de ihtiyaç duymadığımızdan Cengiz kendini çok fazla zorlamadı gibime geldi. Faroe Adaları maçının ardından da söylediğim gibi bu maçlar bizim takımımızın kalibresindeki maçlar değil.
Bizim rakiplerimiz de bu takımlar değil.
Milli Takım oyuncularımız da bu durumun farkındalar ve bütün maçları oynayıp bu gruptan bir üst lige çıkmak için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Her iki maçta da disiplinli ve istekli oynamaları takdire şayandı.
Sol kanadı çok iyi kullandık
Disiplini elden bırakmadık
Doğukan’ın gecesi
DÜN geceki maça çok iyi başladık. Daha doğrusu Doğukan Sinik çok iyi başladı. Maçın ilk bölümünde iki gol attı ve mücadeleyi bitirdi.
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