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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 05 Haziran 2022, Pazar

Oyun disiplini alkışı hak etti

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları'na karşı oynadığımız maçı yorumlamak bile ağrıma gidiyor.
Çünkü bizim takımımızın yeri kesinlikle burası değil. İki takım arasında bireysel oyuncu kalitesi olarak dağlar kadar fark var. Bu yüzden işin teknik ve taktik tarafına girmek fazla doğru olmaz diye düşünüyorum.
Kısaca özetleyecek olursak maçın başlarında ilk golü bulana kadar zorlandık. İspanya'da harika bir sezon geçiren Enes'i topla buluşturmakta çok zorlandık.

POZİSYON VERMEDİK
BÖYLE bir rakibe karşı forvetiniz ilk devre boyunca topla toplam 7 kez buluşmuş, 4 pas girişiminde bulunmuş... Bu sayılar onun ne kadar yalnız kaldığının göstergesi. Cengiz'in klas golünün ardından Faroe Adaları'nın direnci azaldı. Halil'in golünden sonra da tamamen havlu attılar.
Oyuncuların ciddiyeti, oyun disiplinine uymaları ve rakibe hiç pozisyon vermemeleri maçın sevindirici taraflarıydı. Dün alınan galibiyet öte yandan takımımız için moral oldu.

İlk yarıda rakibi açamadık
İkinci gol sonrası dağıldılar

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Oyun disiplini alkışı hak etti
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