UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları'na karşı oynadığımız maçı yorumlamak bile ağrıma gidiyor.
Çünkü bizim takımımızın yeri kesinlikle burası değil. İki takım arasında bireysel oyuncu kalitesi olarak dağlar kadar fark var. Bu yüzden işin teknik ve taktik tarafına girmek fazla doğru olmaz diye düşünüyorum.
Kısaca özetleyecek olursak maçın başlarında ilk golü bulana kadar zorlandık. İspanya'da harika bir sezon geçiren Enes'i topla buluşturmakta çok zorlandık.
POZİSYON VERMEDİK
BÖYLE bir rakibe karşı forvetiniz ilk devre boyunca topla toplam 7 kez buluşmuş, 4 pas girişiminde bulunmuş... Bu sayılar onun ne kadar yalnız kaldığının göstergesi. Cengiz'in klas golünün ardından Faroe Adaları'nın direnci azaldı. Halil'in golünden sonra da tamamen havlu attılar.
Oyuncuların ciddiyeti, oyun disiplinine uymaları ve rakibe hiç pozisyon vermemeleri maçın sevindirici taraflarıydı. Dün alınan galibiyet öte yandan takımımız için moral oldu.
İlk yarıda rakibi açamadık
İkinci gol sonrası dağıldılar
Oyun disiplini alkışı hak etti
UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları'na karşı oynadığımız maçı yorumlamak bile ağrıma gidiyor.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Kıran kırana şampiyonluk 27 Mayıs 2022, Cuma FİNALE Sivasspor daha iyi başladı. Topa daha çok sahip olup kendi sol taraflarından Gradel ve Uğur ikilisi ile...
- Muhteşem final 22 Mayıs 2022, Pazar FENERBAHÇE dün akşam Malatya'da aldığı galibiyetle sezon 14 maçlık yenilmezlik serisi ile tamamladı. Bundan 3.5...
- Fener seriyi bozmadı 16 Mayıs 2022, Pazartesi FENERBAHÇE dün akşam ilk 45 dakikada yüzde 91 pas isabetiyle oynadı. Tam 7 tane oyuncusunun pas isabeti yüzde 90'ın...
- Dengeli oyun dengeli sonuç 09 Mayıs 2022, Pazartesi DÜN geceki derbinin ilk 45 dakikasını özetlemek gerekirse tam anlamıyla "kör dövüşü" gibiydi. İki taraf oyuncuları...
- Kazanmak ruhunda var 30 Nisan 2022, Cumartesi İSMAİL Kartal dün geceye ideal 11'inden 3 eksikle başlamak zorunda kaldı. Defansta Kim, orta sahanın bel kemiği...