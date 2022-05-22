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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 22 Mayıs 2022, Pazar

Muhteşem final

FENERBAHÇE dün akşam Malatya'da aldığı galibiyetle sezon 14 maçlık yenilmezlik serisi ile tamamladı.
Bundan 3.5 ay önce hiç kimse takımdan böyle bir peformans beklemiyordu. Taraftar takıma sırtını dönmüş, oyuncuların öz güveni kaybolmuş, hiçbir hedefi kalmamış bir takımken müthiş bir seri ile sezonu ikinci sırada tamamladılar. Tabii ki bu süreçte İsmail Kartal'ın başarısını hiç kimse göz ardı edemez. Ama oyuncu grubu da İsmail hocanın beklentilerine aynı şekilde karşılık verince böylesine başarılı bir tablo ortaya çıktı. Dün geceki maçtan çok bahsetmeye gerek yok. Fenerbahçe'nin kazanması doğal sonuçtu, öyle de oldu.
Hele ki rakip 10 kişi kaldıktan sonra mücadele tam anlamıyla antrenman maçına döndü.
Ama skordan daha değerli olan ikincilik neredeyse garanti olmasına rağmen F.Bahçeli oyuncuların maçı kazanmak için ortaya koydukları çabaydı.
Büyük umutlarla başlanan, ortasında hayal kırıklığı ile dolu, finali ise müthiş bir başarı ile Fenerbahçe sezonu geride bıraktı.

Ciddiyeti elden bırakmadılar

Taraftarın gönülünü aldılar

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Muhteşem final
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