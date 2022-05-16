FENERBAHÇE dün akşam ilk 45 dakikada yüzde 91 pas isabetiyle oynadı. Tam 7 tane oyuncusunun pas isabeti yüzde 90'ın üzerindeydi. Buna karşın topun ve oyunun hızını artıramadıkları için pozisyon üretmekte zorlandılar.
Önde çok fazla doğru baskı yapamadılar. Bir kere yaptılar ve Biglia'dan topu kazanıp Osayi- Samuel ile net bir pozisyona girdi Fenerbahçe.
Sonrasında genelde dengeli bir oyun oldu. Zaman zaman Karagümrük zaman zaman da Fenerbahçe etkili oldu.
CRESPO'YU ARIYOR
Fenerbahçe ne zaman tempoyu artırsa pozisyonlar buldu. Şu bir gerçek ki orta sahada Crespo'nun yokluğu Fenerbahçe'yi olumsuz etkiliyor. Gustavo ile Zajc ikilisi özellikle hücumda bekleneni ortaya koyamıyorlar.
Serdar Dursun ne kadar iyi niyetli olursa olsun Valencia'nın gerisinde bir oyuncu İsmail hocanın Valencia'ya daha fazla süre vermesi gerekirdi.
Sonuçta Fenerbahçe kazanamadı ama yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Bu da gecenin kârıydı.
Osayi çok etkili oynadı
Valencia daha çok süre almalı
Fener seriyi bozmadı
FENERBAHÇE dün akşam ilk 45 dakikada yüzde 91 pas isabetiyle oynadı. Tam 7 tane oyuncusunun pas isabeti yüzde 90'ın üzerindeydi. Buna karşın topun ve oyunun hızını artıramadıkları için pozisyon üretmekte zorlandılar.
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