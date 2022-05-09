DÜN geceki derbinin ilk 45 dakikasını özetlemek gerekirse tam anlamıyla "kör dövüşü" gibiydi. İki taraf oyuncuları da rakibin pas yapmasını engellemek için müthiş çaba gösterdiler. Bunda da başarılı oldukları için sahada büyük bir mücadele olmasına rağmen kalite yoktu. Beşiktaş'ın maça baskı ile başlayacağını düşünürken Fenerbahçe önde baskı ile başladı ve golü buldu.
Hemen akabinde Batshuayi'nin penaltıyı kaçırması takımın moralini üst seviyeye çıkarsa da Fenerbahçe bir türlü oyunu soğutmayı başaramadı. Üst üste 5-6 pas yapıp Beşiktaş defansının arkasına sarkmayı bir türlü gerçekleştiremediler. İkincini yarının ilk 15 dakikası ise tamamen Beşiktaş'ın üstünlüğü ile geçti.
60. dakikaya kadar F.Bahçe'nin rakip sahaya geçemediğini gördük.
Beşiktaş'ın bu dakikalarda gol bulamaması Oyunun dengelenmesine neden oldu.
İsmail hocanın Osayi ve Valencia hamlesinin daha erken gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
Sonuçta Beşiktaş gibi bir rakipten deplasmanda alınan 1 puan Fenerbahçe için kötü bir sonuç olmadı.
İlk yarıda kaos futbolu vardı
İsmail Kartal değişikliklerde geç kaldı
Dengeli oyun dengeli sonuç
DÜN geceki derbinin ilk 45 dakikasını özetlemek gerekirse tam anlamıyla "kör dövüşü" gibiydi. İki taraf oyuncuları da rakibin pas yapmasını engellemek için müthiş çaba gösterdiler. Bunda da başarılı oldukları için sahada büyük bir mücadele olmasına rağmen kalite yoktu. Beşiktaş'ın maça baskı ile başlayacağını düşünürken Fenerbahçe önde baskı ile başladı ve golü buldu.
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