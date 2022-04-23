ÇAYKUR Rizespor açısından final niteliğinde bir maçtı. Kümede kalmak için 3 puandan başka seçenekleri yoktu. Ama Fenerbahçe maça etkili başladı.
Daha 9. saniyede Serdar Dursun ile gol pozisyonuna girdi. 35. saniyede de Baiano saçma sapan bir hareketle atıldı. Rizespor maça 10 kişi ile başlamış gibi oldu. Bundan sonraki dakikalar tamamen Fenerbahçe'nin kontrolünde devam etti. Çok fazla zorlanmadan, deyim yerindeyse ellerini kollarını sallaya sallaya Rizespor'u sürklase ettiler.
TEBRİKLER KARTAL'A
İsmail hoca, skoru garantiledikten sonra Nazım, Valencia gibi ilk 11'den uzak kalan oyuncuları ve Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda'yı oyuna aldı.
Arda girdikten sonra 2 asist yaptı. Valencia da golünü attı. Nazım diri gözüktü.
Kısaca herkes 'hazırım' mesajı verdi. Sonuçta 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik ve alınan 28 puan. Müthiş bir seri. İsmail Kartal ve ekibini bir kere daha tebrik etmek gerekir.
Serdar, 3 gol ve 1 asistle maça damga vurdu
Baiano'nun hareketi çok acemiceydi.
Fenerbahçe güle oynaya
ÇAYKUR Rizespor açısından final niteliğinde bir maçtı. Kümede kalmak için 3 puandan başka seçenekleri yoktu. Ama Fenerbahçe maça etkili başladı.
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