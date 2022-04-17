FENERBAHÇE Göztepe engelini de aşmasını bildi ve müthiş serisi devam etti. Ama oyun geçen haftalara göre beklentilerin altında kaldı. Maçın hemen başında gelen gol ve sonrasında Zajc'ın iptal olan golü Fenerbahçeli oyuncuları maçı erkenden kazandık düşüncesine soktu ve devamında fazla istekli olamadılar... İlk yarıda Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncusu kaleci Altay'dı.
İkinci yarıda üretken olamasa da Göztepe'nin pozisyon üretmesine engel olan bir Fenerbahçe vardı.
İsmail hocanın değişikliklerine bakarsak ön bölgedeki oyuncuların performanslarının beklentilerin altında kaldığını görürüz. Genç Arda'nın oyuna girdikten sonra stada verdiği enerji gerçekten son derece güzel ve gelecek adına beklentilerin her dakika arttığına şahit oluyoruz. O da beklentinin karşılığını veriyor. İnşallah böyle devam eder. 9'da 8 galibiyet önemli bir seri.
İster istemez insanın aklına "İsmail hoca birkaç hafta erken gelse ne olurdu" sorusu geliyor. Seneye hoca kim olacak belli değil ama İsmail Kartal görev aldığı sürede alnını akıyla bu işin altından kalktı
Kaleci Altay ilk 45'te harikaydı
Kartal övgüyü hak ediyor
Kartal biraz daha erken gelseydi
FENERBAHÇE Göztepe engelini de aşmasını bildi ve müthiş serisi devam etti. Ama oyun geçen haftalara göre beklentilerin altında kaldı. Maçın hemen başında gelen gol ve sonrasında Zajc'ın iptal olan golü Fenerbahçeli oyuncuları maçı erkenden kazandık düşüncesine soktu ve devamında fazla istekli olamadılar... İlk yarıda Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncusu kaleci Altay'dı.
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