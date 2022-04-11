DEV derbide sürpriz olmadı ve Fenerbahçe sahadan hak ettiği galibiyetle ayrıldı. İsmail hocanın oyun planı maçın başından sonuna kadar tıkır tıkır işledi. Ve son haftalardaki başarılı oyun Galatasaray galibiyeti ile taçlanmış oldu. Fenerbahçe'nin maça baskı ile başlayacağını herkes tahmin ediyordu. Öyle de oldu.
Galatasaray bu baskıdan çıkmak için kaleci Muslera'yı oyunun içine soktu.
Fakat orta sahada Berkan ve özellikle Taylan ile buluşturdkları her top bir kere daha Muslera'ya geri döndü. Böyle olunca da Galatasaray Fenerbahçe kalesine gelmekte büyük zorluk yaşadı.
Osayi Samuel ve Miha Zajc kusursuza yakın bir maç oynadılar.
Özellikle Osayi, Galatasaray'ın sol kanadını otobana çevirdi. İlk devre bittiğinde Gomis G.Saray'da topla 3 kez buluşmuştu. Bu da nasıl bir 45 dakika oynandığının göstergelerinden biriydi. Miha Zajc ise 23'te 23 isabetli pasla oynadı. Dün geceki galibiyette İsmail hocanın maç öncesi hazırlıklarının tamamen işlediğini ve galibiyette önemli rol oynadığını söyleyebilirim.
Son olarak son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan ve "bu periyottaki" performansıyla lider durumda bulunan İsmail hocanın yerine yeni bir hoca aranmasının ne kadar doğru olacağı da tartışma konusu olur.
Zajc ve Osayi olağanüstü oynadı.
Taylan sahanın en kötüsüydü
Eze eze!
DEV derbide sürpriz olmadı ve Fenerbahçe sahadan hak ettiği galibiyetle ayrıldı. İsmail hocanın oyun planı maçın başından sonuna kadar tıkır tıkır işledi. Ve son haftalardaki başarılı oyun Galatasaray galibiyeti ile taçlanmış oldu. Fenerbahçe'nin maça baskı ile başlayacağını herkes tahmin ediyordu. Öyle de oldu.
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