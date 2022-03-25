Kuntz’un hataları

PORTEKİZ'DEN istediğimiz sonucu alamadık ve Dünya Kupası finallerine veda ederek döndük.

Umudumuz her zamanki gibi artık 4 yıl sonrasına... Yorumlamaya önce Kuntz'dan başlayalım, alışık olmadığımız 3'lü savunma ile maça başladı.

Önündeki dörtlüde sol kenarda Berkan'a görev verdi. Başlangıçta yaptığı en büyük hatalar bunlardı.

Berkan'ı sola koyarak o kanada işlevsiz hale getirdi. Maçın ilk bölümünde bütün ataklar da bizim sol tarafımızdan geldi.

Yediğimiz ilk gole kadar hiçbir şey yapmadık. Ürkek ve kendimize güvensiz oynadık. Bizi rakip kaleye götürecek Cengiz ve Kerem'i ilk devre boyunca topla hiç buluşturamadık. İkinci golü yiyip devreye 2-0 geride gidince Kuntz değişiklikler yapar diye düşündüm ama herhalde o skordan ve oyundan memnundu ki değişiklikleri ilerleyen dakikalara sakladı. Son bölümde geri döndük.

Önce bir gol bulduk, Burak'ın kaçırdığı penaltı ise hayallerimizin sonu oldu. Açıkçası Makedonya'nın yaptığını beceremedik ve bu turu hak etmedik.

Jota'yı durdurmakta zorlandık

Değişiklikler çok geç kaldı!