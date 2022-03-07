YAZILARIMI takip edenler bilir hakem kararlarından çok oyuna bakarım. Ama dün gece VAR hakemi Mete Kalkavan öylesine saçma bir kararla Zorbay Küçük'ü VAR'a çağırdı ki tamamen topa yapılan bir harekete kırmızı kart çıkarmak durumunda kaldı. Bu karar da ister istemez oyunun bütün gidişatını değiştirdi.
Trabzonspor gibi bir takıma karşı 10 kişi oynamak kolay başa çıkılabilecek bir durum değildi. Ama Sarı-Lacivertliler öyle iyi mücadele etti ki sahada hangi takım 10 kişiydi belli olmadı.
TAKDİRİ HAK ETTİLER
F.Bahçe'de özellikle Mert Hakan-Zajc-Crespo müthiş mücadele ettiler. Trabzonspor'un rakip 10 kişi kalmışken ve 1-0 öne geçtikten sonra ikinci golü çok düşünmemesi ve kendi yarı sahasında oyunu kabul etmesi ligdeki konumu ile bağdaşmadı.
Sonuçta maç berabere bitti ama maçın kazananı bence Fenerbahçe oldu. Ortaya koydukları mücadele takdir edilmeye değerdi.
Fener'in orta sahası çok çalıştı
Trabzon tutuk gözüktü
10 kişiyle müthiş mücadele
YAZILARIMI takip edenler bilir hakem kararlarından çok oyuna bakarım. Ama dün gece VAR hakemi Mete Kalkavan öylesine saçma bir kararla Zorbay Küçük'ü VAR'a çağırdı ki tamamen topa yapılan bir harekete kırmızı kart çıkarmak durumunda kaldı. Bu karar da ister istemez oyunun bütün gidişatını değiştirdi.
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