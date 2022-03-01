Kötü oyun süper sonuç

SLAVİA Prag yorgunu Fenerbahçe maça yine büyük bir rotasyonla başladı.

İsmail hoca dinlenmiş oyuncuları tercih ettiğini söyledi ve maçın başında Zajc'ın harika golüyle skor üstünlüğünü de elde etti.

Ama sonraki dakikalarda oyun hakimiyetini tamamen kaybetti.

Orta sahanın bütün yükü Zajc'ın omuzlarındaydı. Crespo topla çok az buluştu. Genç Arda'nın sağ kanatta sıkışıp kalması ve tabii ki Berisha'nın her zamanki gibi kötü oyunu ilk devredeki kötü futbolun ve gol haricinde rakip kalede etkili olamamanın başlıca sebepleriydi.

Altay'ın kurtardığı toplar olmasa daha ilk devrede Kasımpaşa eşitliği yakalayıp öne geçebilirdi.

İkinci yarıya başlarken en azından bir Berisha-Valencia değişikliği bekledik ama hoca aynı 11'le maça başladı. Tek fark Arda ile İrfan Can'ın yerlerinin değişmesiydi.

Ama bu da beklenen etkiyi yapmadı ve Kasımpaşa'nın kontrolünde giden oyunda Kasımpaşa'nın golüyle skor dengelendi. Gol geleceğini bağıra bağıra belli etti. Son dakikalarda Szalai'nin attığı gol, beraberliğe dahi razı olunacak maçta Fenerbahçe'nin galip gelmesini sağladı.



Fener 1 puana razıydı!

Arda değil İrfan Can çıkmalıydı