SLAVIA Prag geçen sene 22 Milyon Euro'luk oyuncu satmış yerine de toplam 7 milyon Euro'luk oyuncular almış. 15 milyon Euro'ra kârdalar yani. Aldıkları oyunculardan biri olan Sor, 1.2 Milyon Euro maliyetli ve daha 21 yaşında bir oyuncu.
Tek başına bütün Fenerbahçe defansını hallaç pamuğu gibi attı. 1-2 seneye de onu büyük paraya satarlar. Oyuna gelince ne savunmada ne de hücumda hiçbir şey yapmadık. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'u rakip takımda da Sor'u izleyince resmen içim acıdı.
Sosa'yı çıkana kadar hiç görmedik.
Pelkas beklentilerin çok altındaydı.
20 milyon Euro değer biçilen Szalai ne stoperde ne de sol bekte rakipleri karşısında başarılı olamadı. Rakibin, bizim de- fansımızın arasına yaptığı her koşu pozisyon oldu.
Son vuruşlarda becerikli olsalardı söylemeye dilim varmıyor ama tarihi bir farkla da geri dönebilirdik. Kısaca bu turu hak etmedik. İki maçta da hiçbir varlık gösteremeden Avrupa defterini de kapatmış olduk. Ama en çok üzüldüğüm Slavia gibi bir takım karşısında aciz duruma düşmekti.
Sor defansı dağıttı
Fener resmen döküldü
Üzücü olan aciz düşmek
SLAVIA Prag geçen sene 22 Milyon Euro'luk oyuncu satmış yerine de toplam 7 milyon Euro'luk oyuncular almış. 15 milyon Euro'ra kârdalar yani. Aldıkları oyunculardan biri olan Sor, 1.2 Milyon Euro maliyetli ve daha 21 yaşında bir oyuncu.
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