Helal sana Arda!

HAFTA içindeki Slavia Prag maçının ardından İsmail hoca "Biz bu takımı eleyebiliriz" diye açıklama yapmıştı.

Dün gece sahaya sürdüğü 11'e baktığımızda bir çok as oyuncusunu dinlendirdiğini ve Slavia maçına sakladığını gördük. Arda ve Çağatay gibi iki genç oyuncu 11'deydi.

Digerleri de ilk 11'de fazla şans bulamayan oyunculardı.

İlk 45 dakika her iki takım için de kötü geçti.

Genç Arda hariç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir oyuncu yoktu. Arda kusursuza yakın bir maç oynadı. Ve çok iyi geliyor. Bizim 'severken öldürme huyumuz' vardır. Bu yüzden Arda'yı da bir anda göklere çıkartıp ayaklarını yerden kesmeyelim.

Çünkü gerçekten müthiş bir oyncu geliyor. Diğer genç Çağatay da sanki yıllardır bu takımda oynarmışcasına rahat ve iyi bir oyun ortaya koydu. Oynadıkça o da performansını artıracaktır. İsmail hoca onda da ısrar etmeli.

Bir cümle de Hatay için söyleyeceğim. Ligde bu kadar puanı nasıl topladılar anlamadım. Tanınmayacak kadar kötüydüler.



Arda tek kelimeyle harikaydı!

Hatay bu kadar puanı nasıl topladı!