Ferdi yetmedi!

AVRUPA Kupası maçlarından daima çekinirim...

Rakibin isminin ne olduğu farketmez. Büyük ya da küçük takım olduğu da farketmez. Çünkü hangi takım olursa olsun bir sistemleri olduğunu görürsünüz.

Saha içi organizasyonları hücumda ve defanstaki yük dağılımı hemen kendini belli eder. Biz ise özellikle hücumda doğaçlama pozisyon üretmeye çalışırız. Saha içi yükü bazı oyuncuların omuzlarında daha fazladır. Şöyle düşünün takımın solbeki Ferdi Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili oyuncusuydu.

Bir gol attı bir de harika asist yaptı.

Evet günümüz futbolunda beklerin hücuma destek vermesi şart. Ama bu kadar da değil.



SORUMLULUKTAN KAÇTILAR

Ferdi'nin etkili olabilmek için kat ettiği mesafe minimum 60-70 metre.

Düşünün bu kadar mesafeyi kat ediyor ve takımın hücumdaki en etkili oyuncusu oluyor. Ben hücumda veya orta sahada oynayan bir futbolcu olsaydım Ferdi'nin performansından utanırdım.

Gecenin Ferdi'den sonraki en güzel olayı genç Arda'nın ortaya koyduğu futkboldu. Bir çok oyuncunun ayağına top almaktan korktuğu dakikalarda gitti top aldı ve oyuna büyük katkı sağladı.



Ferdi'nin futbolu örnek olsun

Osayi Ferdi'yi izleyince utanmalı