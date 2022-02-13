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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 13 Şubat 2022, Pazar

İyi oyun iyi skor

ÜST üste gelen iki mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, Giresun deplasmanında ilk 15-20 dakika hariç iyi oynayarak 3 puana uzandı. Maçın hemen başında geriye düşmesine rağmen kısa sürede oyunda dengeyi sağladı.
Eleştirilen Mert Hakan, Valencia ve Osayi-Samuel çok iyi oynayarak galibiyette önemli pay sahibi oldular. İsmail hocanın devre arasında yaptığı değişiklikler son derece yerindeydi.
Pelkas uzun zaman sonra nihayet kendine yakışır bir gol attı ve son derece iyi oynadı. Eğer Berisha'nın her zamanki kalenin yerini unuttuğu vuruşları olmasa Fenerbahçe daha farklı, daha rahat maçı kazanabilirdi. Altay'ın aylar sonra geriye dönüp kaleye geçmesi Fenerbahçe takımına büyük bir güven verdi. Altay da kendi tabiriyle bıraktığı yerden devam edip çok iyi bir maç oynadı.
Genelde Fenerbahçe'de Berisha hariç kötü oynayan oyuncu yoktu. Ama biri diğerlerinden ayırıp hakkını teslim etmek lazım. O da Ferdi Kadıoğlu. Nerede oynarsa oynasın her maçta daima takımın en iyilerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Ferdi yine harikaydı

Berisha'da umut yok!

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU İyi oyun iyi skor
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