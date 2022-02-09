Taraftar alıştı artık!

FENERBAHÇE bu sezonki en gerçekleştirilebilecek hedefini de kaybetti. Kupada 2, devreyi 10 kişi oynayan Kayserispor'a elenmek taraftarın sabır taşını iyice çatlattı. Futbol garip bir oyun. Fenerbahçe ilk 45 dakikayı son derece başarılı oynadı. Berisha, Mert Hakan ve ozan üçlüsü orta sahada o kadar iyi mücadele ettiler ki kaleci Berke'yi nerdeyse hiç görmedik. Tabii sadece defans yapmakla maç kazanılmıyor.

Bir de gol atmak lazım. Onun için de iyi bir santrforunuz olması lazım. İşte işler burada karışıyor. Allah kimseyi Berisha'nın santrfor olduğu bir takımla sınamasın. Dün gece yine takımı 1 kişi eksik oynattı.

Sıradan bir santrforun dahi gol yapacağı birçok pozisyonu cömertçe harcadı. Valencia da sezon başındaki görüntüsünde değil. Sahada var mıydı yok muydu belli olmadı. Bu sefer defanstaki problemi çözmek de sol bek Ferdi, önünde oynayan Osayi Samuel ikilisine kaldı. Bu iki oyuncuya Met Hakan'ın da eşlik ettiğini söyleyebilirim. Sonuçta galiba Fenerbahçe takımı taraftarı başarısızlığa alıştırdı.

Bu da işin en kötü tarafı.