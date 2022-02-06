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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 06 Şubat 2022, Pazar

İlk 4 sırayı da riske attı

FENERBAHÇE dün akşam Başakşehir'e karşı oyunu ikinci bölgede kabul ederek maça başladı. Top rakip stoperlerdeyken çok fazla baskıya gitmedi. Böyle olunca da ilk 10 dakika sonunda %61'a %39 top Başakşehir'de kaldı. Sonraki dakikalarda biraz daha öne çıkınca yavaş yavaş oyunu dengeleyen buna karşın rakibe de çok fazla pozisyon vermeyen bir F.Bahçe izledik. İlk devre Ferdi ve Pelkas'ın çabaları ile F.Bahçe pozisyonlar üretti.

KALEYE GİDEMEDİLER
Sol kanadı iyi kullandı. Buna karşın sağ kanatta Nazım ve Osayi hemen hemen hiç görünmediler.
Devrenin başlangıcında işler iyi gitse de Başakşehir kaliteli ayakları ile baskıyı kırıp F.Bahçe kalesine gitmeye başladı ve Berkay'ın şık golüyle de öne geçti. Sonrasında İsmail Kartal elindeki bütün hücumcuları oyuna sürdü. Baskı yapmaya da çalıştı ama aradığı golü bulamadı.
Sonuçta zaten ligde bir beklenti yoktu. Fenerbahçe bu mağlubiyetle de ilk 4 içindeki yerini de riske atmış oldu.

Ferdi yine çok çalıştı
Osayi ve Nazım etkisizdi

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