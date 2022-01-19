Tatsız maçta kazanan Beşiktaş

DÜN gece ilk 45 dakika üretken olamasa da Beşiktaş'ın hakimiyetinde geçti.

Karagümrük, hücuma çıkmakta ve topa sahip olmakta oldukça zorlandı.

Pesic'in olmayışı Karagümrük'ün ilk yarıda çok etkisiz olmasına yol açtı. Beşiktaş oyuna hakim olsa da Oğuzhan ve Larin'in kötü gününde olmalarından dolayı bir türlü pozisyon üretemedi. Beşiktaş'ın en büyük kazancı Josef gibi bir oyuncuya sahip olması. Maç boyunca takımını ayakta tutan, Karagümrük ataklarına engel olan, bütün açıkları kapatan isimdi. 2. yarıda Karagümrük biraz daha topa sahip oldu. Beşiktaş'ın fizik olarak düştüğünü gördük. Oyuncu değişiklikleri Beşiktaş adına çok geç geldi.

Karagümrük ilk yarıya oranla 2. yarıda daha fazla pozisyona girse de bunları gole çeviremeyince sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı. Açıkçası 3 günde 1 oynanan maçlar ligimizde zaten düşük olan kaliteyi iyice aşağıya çekiyor. Dün gece de böyle bir maç izledik.

Beşiktaş, 8 maç aradan sonra deplasmanda kazanmış olması da kendileri açısından son derece önemli. Zira Beşiktaş son deplasman galibiyetini 18 Eylü 2021 tarihinde Antalya'da almıştı. Ancak bu deplasman maçlarında yaşanan zaafiyeti Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında geride kalmasının sebebi olarak göstermek sanırım yanlış olmaz.



Josef tüm açıkları kapattı

K.Gümürk hücumda etkisizdi