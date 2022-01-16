Kartal’ın işi kolay değil

İSMAİL hocanın sahaya sürdüğü ilk 11, hücum yönü oldukça güçlü bir kadroydu.

Takımın iki beki de normalde kanat oyuncusuydu. Kartal, bu kadro ile Antalya maçına galibiyet için çıktığını futbolcularına göstermişti. Açıkçası ofansif yönden bir problem yaşamayacağını, defansta sıkıntılar yaşanabileceğini düşünmüştüm ama farklı bir maç izledik. Fenerbahçe üretmekte çok zorlandı. Ön bölgede oynayan oyuncular çok etkisiz kaldı. Rakip ceza sahasında topla buluşmakta çok zorlandı. Uzun zaman sonra ilk kez kaleye şut dahi çekmeden ilk devreyi tamamladı.

Buna karşın defansif olarak çok fazlaı sıkıntı yaşamadılar.

Kaleyi bulan ilk topun gol olması Fenerbahçe adına gecenin şanslı anıydı.

İsmail hocanın Mesut ve Rossi'yi çıkarıp Ferdi ve Osayi'yi öne alması da doğruydu. İsmail Kartal'ın elinde tabii ki sihirli bir değenek yok. Özgüvenini kaybetmiş bir takım var elinde.

Bu takımı ne kadar toparlayabilecek açıkçası ben de çok merak ediyorum.

Ofansif olarak sınıfta kaldı

Takım güvenini kaybetmiş