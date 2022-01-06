Motivasyon artacaktır

Katar'daki Süper Kupa'da Beşiktaş, Antalyaspor karşısında maça etkili başlayan, pozisyonlar bularak maça başladı.

Nitekim de Siyah-Beyazlılar rakibine göre daha etkili oynamasının karşılığını aldı ve Atiba ve üstünlüğü yakaladı. İlk yarıda Beşiktaş farkı açacak pozisyonları da yakaladı. Ancak oyuncuların gerek son vuruşlardaki ciddiyetsizliği gerek de beceriksizliği sebebiyle Siyah-Beyazlılar ikinci golü bulamadı.

İkinci yarıda ise Antalyaspor'un daha istekli olması ile futbolun "Atamayana atarlar" kuralı devreye girdi ve Akdeniz ekibi eşitliği sağladı. İkinci yarıda ise Antalyaspor maçı koparmaya yakındı. Bu kez de onlar sonuca gitmeyi başaramadı ve maç uzadı. Uzatmalarda karşılaşmanın temposu bir hayli düşüktü.

Sanki iki takımın futbolcuları da penaltıları bekliyor gibiydi.

Sonucunda da karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltılarda Ersin'in de ön plana çıkmasıyla kupayı kazanan Beşiktaş, kupayı kazandı.

Kazanılan kupa da takımın motivasyonunu kalan bölümde mutlaka artıracaktır.



Beşiktaş ilk 45'te işi bitirebilirdi



Ersin ön plana çıktı