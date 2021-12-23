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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 23 Aralık 2021, Perşembe

Fenerbahçe için utanç gecesi

FENERBAHÇE'DE beklenen olmuş, Pereira geç de olsa takımdan gönderilmişti. Sistem, 3'lü defanstan klasik 4'lüye dönmüştü.
Fenerbahçe'nin hemen hemen bütün kaliteli ayakları sahadaydı.
Kısaca takımın iyi oynaması için tüm şartlar müsaitti. Ama maç başladığında gördük ki son derece ağır oynanan bir futbol var.
Fenerbahçe belki topa sahip oldu ama o kadar yavaş oynadı ki hiç pozisyon üretemedi. Üstüne kontra ataktan kalesinde golü gördü.

ÜRETEMEDİLER...
İrfan Can'ın her zamanki gibi etkili ortasında, Novak'ın vurduğu kafa sonrasındaki karambol ve çıkan penaltı ile kırmızı kart kararı... Bir takımın başına gelebilecek en kötü şey F.Bahçe'nin efsanesi Volkan Demirel'in takımının başına geldi derken daha da kötüsü oldu. Caner Erkin de kendini attırdı.
38. dakikada Karagümrük 9 kişi kaldı.
Sonraki dakikalarda Feneri oyuncular için bir utanç gecesine dönüştü. 9 kişi kalmış rakibine karşı neredeyse pozisyon üretemeden maçı bitirdiler.
Bu ayıp onlara fazlasıyla yeter.

Viviano takımını sırtladı

Fenerli oyuncular döküldü

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fenerbahçe için utanç gecesi
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