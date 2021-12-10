Futbolcuların aklı ligdeydi

AVRUPA Ligi'nde Fenerbahçe'nin grubunda sıralama belli olmuştu.

Dolayısıyla dün geceki maçın sadece ülke puanı açısından önemi vardı. Yoksa iki takımın teknik direktörüne de sorsan "Herhalde bu maçı oynamasak da olur" derlerdi. Deplasmandaki maça göre daha iyi bir Frankfurt izledik. Bu da Fenerbahçe'nin işini zorlaştırdı.

Fenerbahçe topa sahip olamadı ve çok fazla topun peşinde koşmak zorunda kaldılar.

Bu da oyuncuların yorulmasına ve maça motive olmalarına engel oldu.

BERİSHA GÜNÜNDEYDİ

Gördüğüm kadarıyla birçoğu da maçtan ziyade hafta sonu oynanacak lig maçını düşünüyordu.

İki oyuncuyu ayırmak lazım; Berisha ve Kim son derece istekliydi ve maçı kazanmak için bütün güçleriyle oynadılar. Berisha iki pozisyona girdi, iki gol attı. Biri ofsayttı belki ama iki farklı pozisyonu da gole çevirmesi onun adına sevindiriciydi.

Sonuçta Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne yoluna devam edecek.

Dünkü maçta yenilmemek de moral açısından önemliydi.

Kim ve Berisha çok çalıştı

Mağlup bitirmemek önemliydi