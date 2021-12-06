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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 06 Aralık 2021, Pazartesi

4-5 maçlık seri gerekiyor

PEREIRA son iki haftada zoraki oynattığı 4'lü savunmadan vazgeçerek yine 3'lü savunma ile maça başladı.
Oyunun başındaki Fenerbahçe baskısı hemen pozisyonlar yakalamasını ve golü erken bulmasını sağladı. Özellikle Mesut'un hareketli oyunu ve ona Rossi'nin eşlik etmesi Fenerbahçe'nin pozisyon zenginliğinin başlıca sebepleriydi.
Berisha belki de gol attı ama çok fazla da pozisyonu harcadı.
Açıkçası gözler o bölgede Valencia'yı arıyor. Osayi'nin çok fazla görülmediği maçta Ferdi yine her zamanki gibi çalışkanlığı ile göz doldurdu.
Formasına kavuşan Szalai maçın en iyi isimlerinden birisiydi.
Hem maçın başında Aminu'nun kaleye giden vuruşunu çizgiden çıkardı hem de iki asist yaparak geceye damgasını vurdu.

SERDAR FARK YARATTI
Serdar Dursun'un son 25 dakikada oyuna girip hat-trick yapması da çok önemliydi. Golcülük anlamında Berisha'nın önünde olduğunu gösterdi. Fenerbahçe adına Rizespor karşılaşması kanatların en çok çalıştığı maç oldu. Gollerin 3 tanesi çizgiden geldi.
Fenerbahçe kazanarak hiç değilse Trabzonspor ile aradaki farkın açılmasını engelledi.
Sarı-Lacivertliler 4-5 maçlık bir seri yakalaması durumunda yarışa yeniden dönebilir ama daha da önemlisi bu oyunu istikrarlı bir şekilde devam ettirebilmesi.
Açıkçası Fenerbahçe mi çok iyiydi, Rizespor mi çok kötüydü bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz.

Szalai maçın en iyisiydi

Kanatlar çok iyi çalıştı

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU 4-5 maçlık seri gerekiyor
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