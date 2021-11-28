Dönüş maçı veda maçı oldu
Açıkçası bu saatten sonra zirve yarışına ortak olmaları zor gözüküyor.
Sergen hoca dün ilk kez çift forvetle sahada yer aldı. Mantığı doğruydu… Rakip zaten zayıftı ve Beşiktaş'ı tehdit etmelerini kimse beklemiyordu. Beşiktaş maça da iyi başladı, herkes 'Siyah-Beyazlılar ne zaman gol atar?' derken Beşiktaş'ın kalesine gelen ilk top penaltıdan gol oldu.
Bu gol Beşiktaş'ı 5-6 dakika şoka soktu. Tam toparlanıp baskı kurmuşlarken Necip'in atılmasıyla işler iyice zora girdi.
İkinci yarıda futbolda çok karşılaşamayacağımız birçok olaya şahit olduk. Beşiktaş'ın yediği iki golde kalesinde kaleci yoktu. Birincide Mert büyük bir hata yaptı, ikincide de sakatlandı ve yerdeydi.
Futbol şansının Beşiktaş'ın hiç yanında olmadığı bir maçtı.
Hüseyin Göçek belki çok tepki aldı ama VAR uyarısıyla verdiği iki karar da doğruydu.
En büyük hatası Necip'in atıldığı pozisyon öncesi Josef'e yapılan faulü görmemesiydi.
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