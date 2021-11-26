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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 26 Kasım 2021, Cuma

Pereira’nın inadı!

DÜN geceki maçı 3 bölüme ayırmak lazım. Maça başlangıç ve ilk yarı... İkinci yarın başında baskı yediğimiz bölüm ve Pereira'nın 3'lüye dönerek maçı kaybettiği son bölüm...
Maça çok hızlı başlayan ve çok iyi oynayan bir Fenerbahçe izledik. Topa sahip olup baskı yapmasına izin vermeyen bir ara yüzde 75'e 25 topla oynama üstünlüğüne sahip ve rakibe hiç pozisyon vermeyen bir takım vardı sahada.
İrfan'ın direkten dönen topu yine İrfan'ın asistinde Berisha'nın iyi vuramadığı pozisyon gole çok yaklaştığımız anlardı.
İlk devreyi izlerken Berishha'nın yerine de Valencia olsaydı maçı koparabilirdik diye düşündüm. Yine Rossi de etkisiz isimlerden biriydi.
İkinci yarının başıyla birlikte ayağımızda top tutamaz olduk.
Rakibin baskısına maruz kaldık.
Orta saha çok top kaybetmeye başladı. Ve Pereira'nın ilk yanlışı geldi. En son çıkması gereken İrfan'ı oyundan aldı. Sonrasında ise ikinci büyük yanlışını yaptı.
3'lüye döndü...
Baskı yemesine rağmen rakibe pozisyon vermeyen Fenerbahçe Pereira'nın üçlü defans saçmalığıyla kalesinde golü gördü ve bırakın beraberliği galibiyeti planlayarak gittiği maçtan eli boş döndü.
Bu sonuçla son maçlar öncesi Avrupa Ligi'ne veda edip rotayı Koferans Ligi'ne çevirdik...

İyi başladık ama kötü bitirdik

3'lüye geçince yıkıldık

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Pereira’nın inadı!
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