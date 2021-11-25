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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 25 Kasım 2021, Perşembe

İyi başladılar kötü bitirdiler

SON haftalarda hem ligde hem de Şampiyonalar Ligi'nde üst üste gelen kötü sonuçlar takımın ve Sergen hocanın moralini çok bozmuştu.
Son Alanya maçından sonra Sergen Yalçın'ın oyuncuları hedef tahtasına koyan açıklamalarının ardından takımın nasıl reaksiyon vereceği merak konusuydu. Dün gece görüldü ki oyuncular kötü gidişattan üzerilerine düşen payı almışlar. İlk 45 dakikayı son derece iyi oynadılar, öne de geçtiler… N'Koudou ile öne geçtiler, devrenin sonuna doğru da Larin ile net bir pozisyonu kaçırıp skoru artıramardılar.
Ama daha önemlisi takım savunmasını başarılı bir şekilde uyguladılar.

TEİXİERA İYİ DEĞİLDİ
ALEX Teixeira hariç herkes görevini yaptı. ikinci yarıyı ise Ajax domine etti. İki pasla yenen gol sonrası Beşiktaş'ın direnci düştü ve üst üste Ajax pozisyonları izledik.
Sonuçta da Beşiktaş yine sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş için galip gelebileceği maçta kaybetmek üzücü oldu ama ilk devredeki oyun Siyah-Beyazlılar'ın ileriki haftalarda üst üste maçlar kazanabileceğinin mesajını verdi. Kartal dünkü sonuçla birlikte artık Süper Lig'e de dört elle sarılmaya başlayacaktır.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU İyi başladılar kötü bitirdiler
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