Darısı play-off maçlarına

MAÇIN hemen başında yediğimiz golle oyunu çok zora soktuk. Çünkü biz risk almak mecburiyetinde kaldık onların da isteidiği buydu. Oyun planlarına bir anlamda yardımcı olduk.

Yediğimiz golde takımın en tecrübeli iki ismi Burak ve Caner'in hataları vardı. Burak kendine gelen golü kontrol edemedi. Caner de ofsaytı bozdu. İlk 15 dakika oyun bizim için hiç iyi geçmedi.

Kaptırdığımız her topta çok tehlikeli kontra aataklar yaptılar. 15. dakikadan sonra yavaş yavaş oyunu dengeledik.

Caner sol kanattan çok fazla oyuna katılıp pozisyonlar yarattı.

Kaptırdığımız topları çabuk geri almaya başladık.

SABIR GEREKİYOR

Geriye fazla koşmayınca da ön bölgede daha diri kalıph kaliteli ayaklarımızla pozisyonlar üretmeye başladık. Abdülkadir Kerem işbirliği ile gelen gol takımın moralini yükseltti.

Orkun'un füzesiyle de galibiyete uzandık.

Norveç'in puan kaybıyla da play off hakkını elde ettik. Turnuva başlarken hedefimiz ilk ikiye girmekti. Bizim çocuklar bunu başardı. İçerde Letonya ve Karadağ'a kaybettiğimiz 4 puanın ne kadar önemli olduğunu gördük.

Sonuçta genç bir takımımız var.

Bu çocuklara sabretmemiz gerekiyor.

Dünya Kupası'na katılırsak santrforumuz her halde Halil olur.

Yükselen yıldız: Kerem

Ah o 4 puanı arıyoruz!