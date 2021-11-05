ÜST üste gelen mağlubiyetlerin ardından özgüvenini kaybeden, morali bozulan ve taraftarlarla arası açılan Sarı- Lacivertli oyuncuları dün geceki Antwerp maçı ilaç gibi geldi.
Uzun zamandır görmediğimiz kadar etkili bir oyun, iyi mücadele ve müthiş bir kontsantrasyon vardı.
Bu kez futbol şansı da Fenerbahçe'den yanaydı. Alanyaspor maçının tamamı ve Konya maçının ilk 45 dakikasından Fenerbahçe kalesine gelen toplam 5 şutun 4'ü gol olmuştu. Bu kez ise ilk 2 şutumuz gol oldu ve umarım Fenerbahçe'nin şansı dönmüş oldu.
Fenerbahçe dün neleri doğru yaptı derseniz, uzun zamandır ilk defa oyunun boyunu bu kadar kısaltan bir takım izledik.
Öyle anlar oldu ki 20 metrede hatta 15 metrede kompakt oynayan bir Fenerbahçe vardı. Böyle olunca da orta saha ve defans üçlüsü daha kolay savunma yapabildiler.
Sosa'nın, İrfan ve Mert'in harika oyunları da hem topun Fenerbahçe'de kalmasını sağladı hem de birbirinden güzel ataklar izledik. Sonuçta bu takımın ufak dokunuşlar ve doğru orta saha kurgusuyla iyi işler yapabileceğini de gördük. Bu galibiyetle de Pereira derin bir oh çekmiştir.
Mert Hakan oyunu domine etti
Frey sahada yok gibiydi
Bu galibiyet ilaç gibi geldi
ÜST üste gelen mağlubiyetlerin ardından özgüvenini kaybeden, morali bozulan ve taraftarlarla arası açılan Sarı- Lacivertli oyuncuları dün geceki Antwerp maçı ilaç gibi geldi.
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