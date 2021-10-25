Ya sistem değişir ya da Pereira

DÜN akşam formda rakibi karşısında Fenerbahçe ilk 45 dakikayı 0-0 tamamladı. Pereira'nın yerinde olsam soyunma odasına girdiğimde "Beyler bu telaşınız nedir?" diye sorardım.

Topu kazanmada Fenerbahçeli oyuncular son derece istekli ve hızlıydı. Zaman zaman rakibin birinci, zaman zaman da rakibin ikinci bölgesinde yaptıkları baskı ile topu kazandılar. Ama her pozisyonda hızla kaleye gitmek istedikleri için aceleden ve telaştan çok fazla top kaybı yaptılar.

Rakip sahaya yerleşip set hücumu yap- tıklarını neredeyse hiç görmedik.

TARAFTARIN TAHAMMÜLÜ YOK

İkinci yarıda Fenerbahçe'nin baskısı devam etti ama gol bir türlü gelmedi. Kenarda İrfan Can, Mesut, Valencia gibi düğümü çözecek oyuncular çok fazla bekledi. Pereira'nın Crespo tercihini hiç anlamış değilim. Pereira'nın dün Mesut'u oyuna almak için 80. dakikayı beklemesi ise yıldız futbolcu ile arasında sorun olduğunu doğrular nitelikte bir hamleydi. Pereira, ya bu sistemde inat etmekten vazgeçecek ya da galiba kendini bitirecek. Çünkü Fenerbahçe takımı bu yıl şampiyon olmak zorunda. Aksi takdirde taraftarın ne yönetime ne de Pereira'ya karşı tahammülü olur.

Fenerli oyuncular telaş yaptı

Crespo tercihi gereksizdi