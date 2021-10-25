Vav TV İzle
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 25 Ekim 2021, Pazartesi

Ya sistem değişir ya da Pereira

DÜN akşam formda rakibi karşısında Fenerbahçe ilk 45 dakikayı 0-0 tamamladı. Pereira'nın yerinde olsam soyunma odasına girdiğimde "Beyler bu telaşınız nedir?" diye sorardım.
Topu kazanmada Fenerbahçeli oyuncular son derece istekli ve hızlıydı. Zaman zaman rakibin birinci, zaman zaman da rakibin ikinci bölgesinde yaptıkları baskı ile topu kazandılar. Ama her pozisyonda hızla kaleye gitmek istedikleri için aceleden ve telaştan çok fazla top kaybı yaptılar.
Rakip sahaya yerleşip set hücumu yap- tıklarını neredeyse hiç görmedik.

TARAFTARIN TAHAMMÜLÜ YOK
İkinci yarıda Fenerbahçe'nin baskısı devam etti ama gol bir türlü gelmedi. Kenarda İrfan Can, Mesut, Valencia gibi düğümü çözecek oyuncular çok fazla bekledi. Pereira'nın Crespo tercihini hiç anlamış değilim. Pereira'nın dün Mesut'u oyuna almak için 80. dakikayı beklemesi ise yıldız futbolcu ile arasında sorun olduğunu doğrular nitelikte bir hamleydi. Pereira, ya bu sistemde inat etmekten vazgeçecek ya da galiba kendini bitirecek. Çünkü Fenerbahçe takımı bu yıl şampiyon olmak zorunda. Aksi takdirde taraftarın ne yönetime ne de Pereira'ya karşı tahammülü olur.

Fenerli oyuncular telaş yaptı

Crespo tercihi gereksizdi

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Ya sistem değişir ya da Pereira
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA