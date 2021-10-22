Kadıköy’de kötü gece
Önde baskıyı bir türlü doğru olarak yapamıyorlar. Zaman zaman iyi baskı yaptıklarında kolay pozisyon üretebiliyorlar.
3 stoper, iki kanat oyuncusu, iki de ön libero 7 kişinin temel görevi savunma yapmak.
FREY DAHA ETKİLİYDİ
Elinde Ferdi ve Osayi gibi birebirde etkili rakip arkasına süratle inebilecek iki kanat oyuncusu var ama ikisi de savunma yapmaktan neredeyse hücuma çıkmaya fırsat bulamıyor.
Maç sonu merak ettim. Frey ve Berisha'nın istatistiklerine baktım. Frey neredeyse iki katı kadar daha fazla isabetli pas yapmış. Zaten Berisha sahanın en çok top kaybeden oyuncusuydu.
Performansı ile ciddi soru işaretleri doğurdu.
İki kanat da hücum yapamıyor
Berisha çok kötü oynadı
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