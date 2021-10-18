Fener sadece maçı kaybetti
Mesut'un önderliğinde Kim Min Jea atılıncaya kadar oyunun hakimi Fenerbahçe'ydi.
Aynı dakikada hem 10 kişi kalıp, hem de skor 1-1'e gelince Fenerbahçe'nin de işi oldukça zorlaştı.
Bu dakikadan sonra Trabzonspor'un girdiği pozisyonları izledik. İlk 45'te en net pozisyon ise Vitor Hugo'nun ceza sahası içinde yararlanamadığı net fırsattı.
10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında Abdullah Avcı'nın Corneilus hamlesini yapmakta gecikmesini anlayamadım.
Nitekim o girdikten sonra Trabzonspor rakip kalede daha etkili bir oyun oynadı. Fenerbahçe'de ise Pereira'nın Mesut Özil'i bir ön libero gibi 45 dakikadan fazla kullanması anlamsızdı.
Ali Şansalan bütün takdir haklarını da Fenerbahçe'nin aleyhine kullandı. Bu da ister istemez Fenerbahçe'nin oyununu etkiledi. Sarı-Lacivertliler oyunun genelinde eksik olmasına rağmen iyi mücadele etti. Fenerbahçe dün sadece maçı kaybetti. Takımın mücadelesi ise umut vericiyid.i Trabzonspor ise liderliğe rağmen oyununu geliştirmek zorunda.
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