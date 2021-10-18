Vav TV İzle
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 18 Ekim 2021, Pazartesi

Fener sadece maçı kaybetti

DÜN geceki büyük maç adına yakışır bir tempo ile başladı. Daha maçın ilk dakikasında Trabzonspor'un kaçırdığı net pozisyonun ardından Fenerbahçe çor erken dakikalarda golü buldu. Bu gol Trabzonspor için tam bir şok etkisi yarattı. Hem tribünler hem de oyuncular uzun süre toparlanamadılar.
Mesut'un önderliğinde Kim Min Jea atılıncaya kadar oyunun hakimi Fenerbahçe'ydi.
Aynı dakikada hem 10 kişi kalıp, hem de skor 1-1'e gelince Fenerbahçe'nin de işi oldukça zorlaştı.
Bu dakikadan sonra Trabzonspor'un girdiği pozisyonları izledik. İlk 45'te en net pozisyon ise Vitor Hugo'nun ceza sahası içinde yararlanamadığı net fırsattı.
10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında Abdullah Avcı'nın Corneilus hamlesini yapmakta gecikmesini anlayamadım.
Nitekim o girdikten sonra Trabzonspor rakip kalede daha etkili bir oyun oynadı. Fenerbahçe'de ise Pereira'nın Mesut Özil'i bir ön libero gibi 45 dakikadan fazla kullanması anlamsızdı.
Ali Şansalan bütün takdir haklarını da Fenerbahçe'nin aleyhine kullandı. Bu da ister istemez Fenerbahçe'nin oyununu etkiledi. Sarı-Lacivertliler oyunun genelinde eksik olmasına rağmen iyi mücadele etti. Fenerbahçe dün sadece maçı kaybetti. Takımın mücadelesi ise umut vericiyid.i Trabzonspor ise liderliğe rağmen oyununu geliştirmek zorunda.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fener sadece maçı kaybetti
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA