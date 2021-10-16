Pjanic’siz Kartal uçamıyor!

BAŞAKŞEHİR, Beşiktaş karşısına çok doğru bir planlama ile çıktı...

Eprianu'nun stopere dönmesi, Caicara'nın oynaması, Cadli'nin forvet arkasında geçmesi takımın daha derli toplu olmasını ağladı.

İlk yarıda Beşiktaş'ta Güven ve Oğuzhan hiç yoktu.

Güven'in girdiği pozisyonlarda çok bencil olması Beşiktaş'ı olumsuz hücumda etkiledi.

İkinci yarıya başlarken Beşiktaş'ın yaptığı değişiklikler çok doğruydu.

Beşiktaş'ın milli maç arasında sakatlarının büyük bölümü döndü ama takımın temposunda bir düşüş var.

Oyunu 1-1 getirdikten sonra kötü oynadıkları bir günde savunmada bu hataları yapmaları düşündürücüydü.

KALECİLER KÖTÜYDÜ

İki kaleci de yaptıkları hatalarla skora çok etki ettiler.

Beşiktaş'ta bir de Pjanic'in eksikliği çok hissediliyor.

Pjanic'li Beşiktaş ile Pjanic'siz Beşiktaş arasında dağlar kadar fark var.

Gelelim Başakşehir'e... Başakşehir'de Okaka'nın katkısı böylesine önemli bir maçta galibiyeti getirdi. Bu galibiyet Başakşehirli oyunculara bundan sonraki haftalarda daha özgüvenli olmasını sağlar.

Emre Belözoğlu da ilk maçında önemli bir galibiyet elde etti.

Bundan sonraki maçlarda da Başakşehir'in daha etkili bir futbol oynayabileceğini söyleyebilirim.

Beşiktaş ise bir an önce eski formuna kavuşmalı.

Pjanic'siz hiç tat VERMİYOR

Emre özgüven GETİRDİ