OLABİLECEK en iyi senaryo ile maça başladık.
Daha 5. dakikada 1-0 öne geçmeyi başardık. Çok da güzel bir gol attık. Önde yaptığımız baskı Cengiz'in kazandığı top ve sonrasında yaptığı asistle 1-0 öne geçtik.
Sonrasında ise yapmamız gerekenleri maalesef yapamadık.
Topu ayağımızda tutup kaliteli paslarla oyunun temposunu düşüreceğimize çok pas hatası yaptık.
Ve oyunu fiziksel bir mücadeleye dönüştürdük.
Norveç'in de istediği zaten buydu.
Doğal olarak fizik gücü yüksek Norveç oyun kontrülünü eline aldı.
TOPU TUTAMADIK
Norveç karşısında dün akşam bizim iki ön liberomuz Ozan ile Berat ilk devre bittiğinde takımın pas isabeti en az oyuncularıydı. Bu da oyunu niye tutamadığımızın göstergelerinden biriydi.
Topu kazanmada da başarılı değildik.
Norveç nerdeyse her ayağına aldığı topu sonlandırmayı başardı.
Sonuçta bizim sıkıntımız teknik adam sıkıntısı değil.
Geçen maçtan sonra da yazmıştım.
Uzun vadeli bir plan yapıp sabırla hem bu takımdaki gençleri geliştiremezsek hem de yeni gelecek ve altyapısı kuvvetli oyuncuları bulamazsak işimiz çok zor.
MAÇIN EN İYİSİ MELİNG
Sol kanadı çok iyi kullandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ OZAN&BERAT
Pas isabet oranları çok düşüktü.
Sorun hoca sorunu değil
OLABİLECEK en iyi senaryo ile maça başladık.
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