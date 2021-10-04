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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 04 Ekim 2021, Pazartesi

Gece ve gündüz

FENERBAHÇE dünkü Kasımpaşa galibiyetiyle milli araya lider olarak girdi. Geride kalan 8 haftalık periyotta toplanan 19 puan son derece iyi bir ortalama. Bu şekilde devam ederse de şampiyonluğa ulaşacaktır. Bu tarafı ile Pereira son derece başarılı. Ama her 90 dakikada neredeyse gece ve gündüz kadar farklı Fenerbahçe izliyoruz. Dün akşam da öyle oldu. İlk 45 dakikada baskılı oynayıp topu rakipten çabuk geri kazanma ve gol atma arzusu son derece iyiydi ve bunun sonucunda 2 gol geldi. Ama ikinci yarı özellikle skor 2-1'e geldikten sonra bütün Fenerbahçeli taraftarlar yürekleri ağzında maçı izlediler.
Teknik direktör Pereira'nın rotasyonu sevdiğini biliyoruz. Ama bu kadar fazla rotasyon takımın uyum sağlamasını geciktirir. Bir de doğru oyunculara yapmak gerekir. Mesela Gustavo gibi.
Sezon başından beri her maç takımın en çok koşan oyuncusu Mesut Özil ısınmaya gönderilip 45 dakika boyunca ısınıp sonra da oyuna sokmazsan oyuncunun inancını kaybedersin.
Şunu unutma ki bu takım şampiyon olacaksa Crespo ile Meyer ile değil Mesut'la, İrfancan'la Gustavo ile şampiyon olur.

MAÇIN EN İYİSİ FERDİ
Ferdi Kadıoğlu çok çalıştı, göze battı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ YUSUF
Çok etkisizdi. 2. yarıda oyundan çıktı.

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