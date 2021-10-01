Yorgunluğun faturası

FENER dün hiç beklemediği bir skorla karşılaştı. Frankfurt maçındaki oyun Fenerbahçe'nin Avrupa'da da başarılı olabileceğini göstermişti. Ama yanılmışız. Sarı-Lacivertliler dün bu sezonki en kötü maçını oynadı. Özellikle ilk 45 dakikayı boş geçtiler. Çok erken dakikada geriye düşmelerine rağmen ne tempoyu yükseltebildiler, ne rakibe baskı kurdular ne de pozisyon üretebildiler. 45 dakika boyunca Valencia hariç bizleri heyecanlandıran ve oyunu çevirmeye çalışan oyuncu yoktu.

ELİNE SAĞLIK ALTAY

2. yarıda seyircinin de desteğiyle önde baskı yapan ve tempoyu yükselten bir takım izledik. Pelkas'ın direkten dönen topu kırılma anı oldu diyebilirim.

Maç 60'da 2-0'a geldi. Ve o anda bitti. Önlerinde kocaman bir 30 dakika olmasına rağmen futbolcuların mağlubiyeti kabul etmiş görüntüleri hiç doğıru değildi. Taraftar da zaten desteği bırakıp bazı oyunculara tepki göstermeye başladı. Bu da Fenerbahçe taraftarının bu sezon hiç sabrının olmadığını bizlere gösterdi. İki oyuncu çok dikkatimi çekti. Biri Gustavo diğeri de Szalai. Bu oyuncular sezon başından beri sürekli oynuyorlar.

Ama eylül ayındaki maç trafiği ikisini de çok yormuş. Galiba biraz dinlenmeleri gerekecek.

Son sözüm de Altay'a...

Ellerine sağlık harika bir maç çıkarttın. Skorun artamasını engelledin.